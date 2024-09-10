Borsa günün ilk yarısında sabit kaldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 9.706,59 puana çıktı. Borsa günün ilk yarısında neredeyse hiç değişiklik göstermeyerek dikkat çekti.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,03 puan artışla 9.706,59 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 31,7 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,97 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
FAİZ İNDİRİMLERİNİN POZİTİF ETKİ YARATMASI BEKLENİYOR
Küresel piyasalarda, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) faiz indirimlerine 50 baz puanla başlamaya yönlendirebileceği ihtimaliyle risk iştahının güçlendiği görülüyor.
Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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