Borsa haftaya yatay başladı: Küresel piyasalarda durum ne?

Yayınlanma: 21.10.2024 - 10:48

Güncelleme: 21.10.2024 - 10:49

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,70 puan ve yüzde 0,05 artışla 8.798,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,38 ile bilişim, en fazla kaybettiren yüzde 0,65 ile spor oldu. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,32 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı.

ABD'DE YUMUŞAK İNİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapacağı beklentisi güçlü kalırken, şirket bilançolarının açıklanması hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırıyor. IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantısı için Washington'da bir araya gelecek olan maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarından gelecek açıklamalar, piyasaların seyrinde etkili olabilir.

ABD'de yeni konut sayısı eylülde yüzde 0,5 azalırken, inşaat izinleri yüzde 2,9 düştü. Atlanta Fed Başkanı Bostic, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşmesi gerektiğini ve faiz oranlarının düşürülmesinin zaman alabileceğini ifade etti. Bostic, politika faizinin 2025 sonunda yüzde 3-3,5 aralığında olacağını öngördü.

Piyasalarda Fed'in gelecek iki toplantıda toplam 50 baz puan faiz indirimi yapacağı beklentisi güçlendi.

ALTIN GÜMÜŞ VE PETROL FİYATLARI

Altın fiyatları rekor kırarak 2 bin 732 dolara çıkarken, gümüş 34,11 dolarla 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Brent petrolün varil fiyatı ise 73,2 dolar seviyesinde.

ASYA PİYASALARI OLUMLU SEYREDİYOR

Avrupa'da borsalar pozitif bir seyir izlerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi düşüş yaşadı. Çin'in kredi faiz oranlarındaki indirimi Asya piyasalarında olumlu bir etki yaratırken, Japon yeni seçim öncesinde değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,32 düşerek 8.793,61 puandan kapandı. dolar/TL ise 34,2787'den işlem görüyor. Bugün Almanya ÜFE ve ABD öncü göstergeler endeksi yakından izlenecek.