Borsacı Nihat Özçelik'in 'yargı görevi yapanı etkileme' davası: Para trafiği incelenecek

Yayınlanma: 15.10.2024 - 17:33

Güncelleme: 15.10.2024 - 17:33

Borsacı Nihat Özçelik'in, 'rüşvet vermek', 'yargı görevini yapanı etkileme', 'kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarını işlediği iddiasıyla 13 yıldan 36 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına dün İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Tutuksuz sanık Nihat Özçelik duruşmaya katılmazken, başka suçtan tutuklu bir sanık jandarma eşliğinde duruşmaya getirildi. Tutuksuz sanıklardan ikisi salonda hazır bulunurken, sanıklardan biri de SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Başka dosyadan tutuklu ihraç edilen polis memuru sanık İbrahim Halil A., hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Kimseye bilgi vermedim kimseden bilgi almadım. Benim anladığım Nihat Özçelik'e şantaj var. Sanki birileri bu şantajın ortaya çıkmaması için uğraşıyor" dedi.

"MADEM BASKI ALTINDAYDI NEDEN EVİNE BIRAKTIRDI"

SEGBİS aracılığıyla bağlanan sanık polis memuru A. K., dosyada meslektaşları dışında kimseyi tanımadığını söyleyerek, Çağlayan Adliyesi önündeki olay ile ilgili, "Tufan Keskin orada oturmaktaydı. Ali dilekçeyi uzattı. Tufan bazı hususlardan çekindiğini söyleyerek değişiklik yaptı. Tekrar düzeltilen dilekçenin çıktısını alıp getirdik. Dilekçeyi ön büroya verdik. Ardından Tufan'ın isteği üzerine onu iş yerine bıraktık" diye konuştu. Kimsenin baskısı veya zorlaması olmadığını savunan A.K., "Madem baskı altındaydı neden adliyeden ayrılırken bir an önce gitmek varken kendini işyerine bıraktırdı. Kendi meslektaşlarımla aramdaki para trafiğinin rüşvet olarak değerlendirilmesi yanlış. Beraatımı istiyorum" dedi.

"GAYRİ İHTİYARİ EL SIKIŞTIK"

Sanık olan diğer polis memuru A.K., rüşvet suçlamasıyla alakalı somut bir delil olmadığını, kişisel verileri paylaşmakla alakalı ise meslek grubu içinde bilgisayar başındaki arkadaşlarını arayarak T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptıklarını ifade ederek, "Nihat Özçelik isimli şahsı tanımam. İlk defa orada gördüm. Gayri ihtiyari el sıkışmışız. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

"YERİ GELDİĞİNDE BAHİS OYNARDIK"

Polis memuru olan diğer sanık M.Ç., savunmasında Nihat Özçelik'i tanımadığını belirterek, "Meslektaşımın borcu vardı. Gönderdiğim 200 bin liralık para rüşvet gibi gösterildi. Yeri geldi mi sanal bahis oynardık ve bunu paylaştırdık" diyerek beraatını istedi.

ŞİKAYETÇİLER HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, şikayetçiler hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.

PARA TRAFİĞİ İNCELENECEK

Mahkeme ayrıca, MASAK'a yazı yazılarak iddianamede geçen raporun kendilerine gönderilmesini, raporun olmaması durumunda ise sanıklar arasındaki para trafiğinin incelenmesi ve yeni rapor hazırlanmasının istenilmesine karar vererek duruşmayı 23 Ocak'a erteledi.