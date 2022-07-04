Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0.61 artışla 2.458.73 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14.96 puan ve yüzde 0.61 değer kazanarak 2.458.73 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 0,57 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1.13 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren yüzde 0.65'le elektrik oldu.
BIST 100 endeksi, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1.60 artışla 2.443.77 puandan tamamladı.
YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR
Analistler, dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikilemi arasında kalan pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.
Bu hafta makroekonomik veri gündeminin yoğun olduğunu, açıklanacak verilerin fiyatlamalara yön verebileceğini aktaran analistler, bugün yurt içinde haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) izleneceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.380 ve 2.340 seviyelerinin destek, 2.450 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.
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