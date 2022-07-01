Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,74 azalışla 404,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,98 değer kaybıyla 12.658 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.62 düşüşle 7.125 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.74 azalışla 5.879 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1.13 değer kaybıyla 21.053 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.69 düşüşle 8.043 puanda bulunuyor.
Dün, günü yüzde 0.4 artışla 1,0484 seviyesinden tamamlayan Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0.3 altında 1,0449 seviyesinden işlem görüyor.
RESESYON RİSKİ GÜÇLENDİ
Analistler, açıklanan makroekonomik verilerin özellikle ABD ekonomisi için resesyon riskinin güçlendiğine işaret etmeye devam etmesiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini kaydetti.
Bugün, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de inşaat harcamalarının yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini bildirdi.
Öte yandan, bölgede dün açıklanan makroekonomik verilere göre, Fransa'da mayısta yüzde 5.2 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 5.8'e çıkarak 21 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
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