Borsa haftayı rekorla tamamladı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 18:59

Güncelleme: 07.07.2023 - 18:59

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 99,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,67 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,63 ile spor oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 209 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya geriledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında politika faizini yüzde 95 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülüyor.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılayamamasına karşın iş gücü piyasasının hala güçlü seyrettiğini, Fed yetkililerinin sıkı para politikasını devam ettirmeye kararlı olabileceklerini belirterek, ülkedeki özel sektör istihdamı verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.