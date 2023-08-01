Borsa için 12 aylık 8400 puan tahmini

Yayınlanma: 01.08.2023 - 11:34

Güncelleme: 01.08.2023 - 11:34

Seçim sonrası ekonomi yönetiminin değişmesi, Merkez Bankası’na yapılan atamalar ve para politikasındaki değişimle borsadaki yükseliş sürüyor. Yabancı ilgisi de yeniden canlanmaya başladı.

Dünya gazetesinden Birol Bozkurt’a konuşan Ata Yatırım yöneticisi Cemal Demirtaş, borsayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

”Çok ters bir gelişme olmadıkça, ara sıra düzeltmeler olsa da yönün yukarı olabileceğini ve kısa vadede 7500 seviyelerinin üzerine oturması da güven ortamının sağlamlaşacağının sinyalini verecektir.”

Demirtaş, ”21 Temmuz tarihinde çıkardığımız Ata Yatırım Strateji raporunda, 12 aylık BIST-100 endeksi hedefimizi 8400 olarak belirledik” dedi.