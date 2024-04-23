Borsa İstanbul açıkladı: Bir hisseye kredili işlem yasağı

Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:39

Güncelleme: 23.04.2024 - 12:39

Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında Margün Enerji Üretim Sanayi paylarına 23 Mayıs 2024 seans sonuna kadar kredili işlem yasağı geldi.

Bloomberg HT'nin haberine göre; açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MAGEN.E payları 24/04/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/05/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.