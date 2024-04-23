Borsa İstanbul açıkladı: Bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, SPK kararı uyarınca VBTS kapsamında Margün Enerji Üretim Sanayi hissenin paylarına bir ay boyunca kredili işlem yasağı geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:39
Borsa İstanbul açıkladı: Bir hisseye kredili işlem yasağı
Abone Ol google-news

Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında Margün Enerji Üretim Sanayi paylarına 23 Mayıs 2024 seans sonuna kadar kredili işlem yasağı geldi.

Bloomberg HT'nin haberine göre; açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MAGEN.E payları 24/04/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/05/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.


borsa haberleri Borsa İstanbul haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

IBAN’a para gönderirken dikkat! Borçlu çıkabilirsiniz

IBAN’a para gönderirken dikkat! Borçlu çıkabilirsiniz
23 Nisan töreninde tek genel başkan… Devlet erkanı Anıtkabir’de!

23 Nisan töreninde tek genel başkan… Devlet erkanı Anıtkabir’de!
Noter çalışanının dikkati iki tarafı da dolandırılmaktan kurtardı

Noter çalışanının dikkati iki tarafı da dolandırılmaktan kurtardı
Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?

Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?
Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem!
Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle

Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle
Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında ‘Kalkınma Yolu’ mutabakatı imzalandı! Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı

Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında ‘Kalkınma Yolu’ mutabakatı imzalandı! Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı
Özgür Özel koltuğunu minik Dora’ya bıraktı: ‘İyice yerleşmezseniz kaldırabilirler’

Özgür Özel koltuğunu minik Dora’ya bıraktı: ‘İyice yerleşmezseniz kaldırabilirler’