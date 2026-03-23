Borsa İstanbul’dan kritik altın ve gümüş kararı

Borsa İstanbul AŞ, altın ve gümüş piyasalarında artan oynaklığa karşı yeni tedbirler aldı. Yapılan duyuruya göre, BIST’te işlem gören Darphane Altın Sertifikası (ALTIN.S1) ve QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu (GMSTR.F) için alt fiyat limiti artırıldı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE LİMİTLER YÜKSELTİLDİ

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Piyasa Yapıcı Kurumun talebine istinaden ALTIN.S1 Emtia Sertifikası sırasında uygulanan yüzde 5 oranındaki alt fiyat limiti oranı bugün için 11:00 itibarıyla yüzde 10'a çıkarılacak” denildi.

Gümüş için de benzer bir adım atılarak, “Piyasa Yapıcı Kurumun talebine istinaden GMSTR.F Borsa Yatırım Fon sırasında uygulanan yüzde 10 oranındaki alt fiyat limiti oranı bugün için 11:00 itibarıyla yüzde 20'ye çıkarılacak” açıklaması yapıldı.

ALTIN VE GÜMÜŞ SERT DÜŞTÜ

ALTIN.S1, 19 Mart Perşembe günü piyasa kapanışında 82,05 seviyesinden fiyatlanırken, yüzde 5 limit uygulamasıyla bugün 77,95 seviyesinden işlem gördü. Yeni kararın ardından sert düşüşünü sürdüren sertifika, yüzde 7,7 kayıpla 75,8 seviyelerinde işlem görmeye devam etti.

GMSTR.F ise yüzde 8,5 düşüşle 613,5 seviyesine geriledi.

VİOP’TA DA LİMİTLER ARTIRILDI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işlem gören kıymetli metal sözleşmelerinde de alt fiyat limitleri yükseltildi. Konuya ilişkin duyuru Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "VİOP'ta işlem gören dolar/ons altın, TL/gram altın, dolar/ons gümüş, dolar/ons platin ve dolar/ons paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 oranındaki alt fiyat limiti oranları bugün için yüzde 20'ye çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi.

DEĞERLİ METALLERDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Yeni haftanın başlangıcında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle küresel piyasalarda değerli metallerde sert düşüşler gözleniyor. Altın ve gümüş öncülüğünde yaşanan gerileme piyasalardaki oynaklığı artırıyor.