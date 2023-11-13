Borsa İstanbul haftaya yüzde 0,17 yükselişle başladı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:21

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:21

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,99 puan artışla ve yüzde 0,17 değer kazanarak 7.784,33 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,13 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,93 ile bilişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 değer kaybıyla 7.771,34 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 ve 7.950 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade ederek, 7.750 ve 7.650 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.