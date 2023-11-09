Yatırımcılar dikkat! Borsada altı hisse güne yeni tedbirlerle başlayacak

Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:03

Güncelleme: 09.11.2023 - 10:03

Investing’in aktardığına göre ACSEL ve DOBUR hisselerine 8 Aralık’a kadar brüt takas tedbiri uygulanacak.

MEKAG ve TURGG payları aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.

Yine aynı dönemde AVTUR payları tek fiyat yöntemiyle işlem görecekken PEGYO payları açığa satış ve kredili işlemlere konu edilmeyecek.