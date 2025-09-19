Borsa İstanbul YSK'nin CHP kararının ardından yükselişe geçti!

Haftanın son işlem gününe sınırlı bir yükselişle 11.077 puandan başlayan BIST 100 endeksi, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) CHP Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin başvuruyu reddetmesinin ardından yükselişe geçti.
BORSA İSTANBUL’DA HAREKETLİLİK
YSK kararının ardından BIST 100 endeksi yüzde 2’nin üzerinde artışla 11.297 puanı test etti. Saat 16.12 itibarıyla endeks, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,62 artışla 11.226 puandan işlem gördü.
Bankacılık endeksi ise karar sonrası yüzde 3,14 artışla 16.302 puana yükseldi.