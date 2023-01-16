Borsa İstanbul’da Gong QNB Finansbank temiz enerji endeksi için çaldı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 00:00

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 00:00

Borsa İstanbul’da yayınlanmak üzere QNB Finansportföy’ün oluşturduğu QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi; faaliyet gelirlerinin büyük çoğunluğunu yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretim ve dağıtımı veya bu alanda kullanılan teknolojilerin ya da bileşenlerin üretim veya satışından elde eden şirketlerin portföylerinin fiyat ve getiri performansı ile oluşturuldu.

Gong töreninin ardından iş birliği hakkında açıklamada bulunan QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, “Türkiye’nin en önemli finans kuruluşlarından biri olarak, yatırımlarımızın geleceği şekillendirmesini önceliklendiriyoruz ve hayata geçirdiğimiz temiz enerji endeksiyle iklim kriziyle mücadelenin stratejik önemine dikkat çekmek istiyoruz. Banka olarak, güneş paneli üretimi, jeotermal, rüzgâr enerjisi, GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulumu ve biyokütle enerjisi santrali gibi diğer kilit sektörlere yatırım yapma, mevcut altyapının ölçeğini büyütmeyi finanse etme ve yeni teknolojilerin dağıtımını hızlandırma hedefimizi ortaya koyuyoruz. QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi’nin yatırımcılar için önemli bir gösterge olacağını umuyoruz. Bu işbirliği, alternatif enerji kaynaklarının artırılması, altyapılarına yatırım yapılması, iklim performansı yüksek yerel enerji arzının desteklenmesi adına önemli bir adım. Yenilebilir altyapı pazarının hâlâ gelişmekte olduğunun farkındayız. Bununla beraber banka olarak karbon ayak izini azaltan çözümlere yatırım fırsatlarını desteklemeye, bu yatırımların zaman içinde oynayabileceği büyük rolün farkında olarak devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıldan bu yana iklim taahhüdümüzü güçlendirecek birçok önemli karar ve projeye imza attık. Liderlik seviyesine taşıdığımız CDP (Karbon Saydamlık Projesi) notumuz ile karbon ayak izi yönetimimiz ve bu konuda tüm paydaşlarla olan başarılı etkileşimimiz global ölçekte onaylandı. Ancak daha yapılacak çok şey var. Biz de bu konuda hayata geçirdiğimiz her iş birliğini büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Bugünkü iş birliğimizin hayata geçmesinde katkıları büyük olan Borsa İstanbul’a teşekkürlerimi sunuyorum.”

QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi kapsamına ilk aşamada; payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören, enerji üretim kapasitesinin kaynağının asgari %75’i temiz enerji kaynaklarından oluşan ve faaliyet gelirlerinin asgari %75’ini temiz enerji faaliyetlerinden elde eden 15 şirket dahil edildi.

QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksinde yer alan 15 şirket güneş paneli üretimi, jeotermal, rüzgâr enerjisi ve hidroelektrik santrali, biyokütle enerjisi gibi faaliyet alanlarında olan şirketlerden belirlendi.

Temiz enerji kaynakları, fosil yakıtlar hariç, çeşitli yöntemlerle enerji üretiminde kullanılabilen atıklar, biyogaz / biyokütle, dalga, güneş, hidrojen, jeotermal, rüzgâr ve su dahil her türlü yenilenebilir enerji kaynakları olarak belirlendi. Temiz enerji kaynaklarından enerji üretimi sırasında kullanılabilecek türde teknolojilerin (enerji verimliliği, akıllı sayaçlar, akıllı şebekeler, süper iletkenler gibi) veya bileşenlerin (güneş paneli, mikrotürbinler, gelişmiş piller gibi) üretimi ve/veya satışı; temiz enerji faaliyetlerini ifade ediyor.

















