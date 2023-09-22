Borsa İstanbul’da güne tedbirle başladı

Borsada BIST 100 endeksi güne 8,035 seviyesinden başladı. Öte yandan beş hisse bugün güne yeni tedbirlerle başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2023 - 10:45
Borsa İstanbul’da güne tedbirle başladı
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Investing’in aktardığına göreyse beş hisse bugün güne yeni tedbirlerle başladı.

Buna göre, KIMMR ve PEGYO paylarına 22 Eylül 2023-20 Ekim 2023 tarihleri arasında açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacak.

ELITE ve TARKM paylarınaysa aynı dönemde brüt takas uygulanacak. Ek olarak, bu hisselere halihazırda uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbirleri de devam edecek.

SUMAS hisseleri de yine aynı dönemde emir iletim kanalları kısıtlanarak işlem görecek. SUMAS payına daha önce getirilen açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri de internet emir yasağı tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.


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