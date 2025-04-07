Borsa İstanbul'da 'Kara Pazartesi': Trump'ın tarifeleri deprem etkisi yarattı! 7 Nisan 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da son durum

Yayınlanma: 07.04.2025 - 10:04

Güncelleme: 07.04.2025 - 13:00

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 262,45 puan ve yüzde 2,80 azalışla 9.117,38 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,61 ve holding endeksi yüzde 2,80 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren bankacılık oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybederek 9.379,83 puandan tamamladı.

TRUMP'IN TARİFELERİ DÜNYA PİYASALARINI SARSIYOR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı.

Analistler, bugün yurtiçinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurtdışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

KÜRESEL PİYASALAR DA SERT DÜŞTÜ

Trump’ın yüksek gümrük vergilerini devreye almasının ardından sadece Türkiye değil, küresel piyasalarda da yoğun satış baskısı gözlendi. Asya borsaları haftaya adeta çöküşle başlarken, ABD vadeli endeksleri ve Avrupa piyasalarında da sert değer kayıpları yaşandı.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi sabah saatlerinde yüzde 8,8 oranında gerileyerek 30.792 puana indi ve Ekim 2023’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Topix Bankacılık Endeksi ise gün içinde yüzde 17’yi aşan düşüşle dikkat çekti. Son üç işlem gününde Japon bankacılık sektörü toplam piyasa değerinin yaklaşık dörtte birini kaybetti.

ABD vadeli endekslerinde de benzer bir tablo hakimdi. Dow Jones vadeli endeksi yüzde 2,69, S&P 500 yüzde 3,47, Nasdaq 100 ise yüzde 4,36 oranında değer kaybetti. Avrupa’da da FDAX yüzde 4, Eurostoxx 50 yüzde 3,56 ve FTSE 100 yüzde 2,55 düşüşle işlem gördü.

BELİRSİZLİK ARTIYOR

Uzmanlar, yatırımcıların hafta sonu boyunca Beyaz Saray’dan gelecek yumuşatıcı mesajları beklediğini, ancak Trump yönetiminin geri adım atmaması ve “kararlıyız” açıklamalarının belirsizlikleri artırdığını belirtiyor. Ticaret savaşlarının yeniden alevlenmesi, küresel çapta risk algısını yükselterek, yatırımcıların güvenli limanlardan uzaklaşmasına ve hisse senetlerinde sert satışlara yol açtı.