ABD borsalarında tarihi çöküş!

Yayınlanma: 06.04.2025 - 17:41

Güncelleme: 06.04.2025 - 17:41

ABD’de Başkan Donald Trump kategorize edilerek ülkelere özel oranlar uygulanacağını açıklamasının ardından piyasalarda hareketlilik başladı. Dün uygulamaya geçen kuralların etkisi büyük oldu. S

Piyasalar, küresel ticaret hacminin daralacağı, ABD’de enflasyon ve resesyon yaratacağı beklentileri yaratan açıklamalarla &P’deki iki günlük düşüş tarihe geçti.

ABD'nin haricinde Avrupa borsalarında da sert düşüşler görüldü.

TARİHİ DÜŞÜŞ

S&P, Trump açıklamaları sonrasında iki günde yüzde 10'dan fazla düşerken bu düşüşün 1952'den bugüne değin sadece 4 kez yaşandığı ifade edildi.

Tarihi düşüşler sırasıyla, Ekim 1987’deki “Kara Pazartesi”, Kasım 2008’deki Küresel Finans Krizi ya da diğer adıyla Mortgage Krizi, Mart 2020’deki Koronovirüs pandemisi ve sonuncusu da Nisan 2025’te Trump’ın gümrük vergileriyle yaşanan bugünkü düşüşler oldu.



