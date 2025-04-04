Borsalarda deprem etkisi yarattı: Çin'den Trump'ın gümrük vergilerine karşı misilleme!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 15:45

Güncelleme: 04.04.2025 - 15:45

Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu, Çin’in ABD’den ithal edilen tüm mallara yüzde 34 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Komisyon, 10 Nisan itibarıyla Çin’in ABD menşeli ithalata karşılık olarak gümrük tarifesi uygulayacağını açıkladı.

ABD ÇİN MALLARINA YÜZDE 34 VERGİ GETİRMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü küresel ticaret ortaklarına yönelik "Kurtuluş Günü" tarifeleri kapsamında Çin mallarına yüzde 34 ek vergi getirdiğini bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı ise 7 kategoride nadir metallerin ihracatına kontrol getirileceğini, 11 ABD şirketinin güvenilmez şirketler listesine alındığını ve iki düzineden fazla Amerikan şirketine ihracat kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

ABD BORSALARINDA SERT DÜŞÜŞ

Çin’in misilleme kararının ardından ABD borsalarında vadeli işlemlerde keskin kayıplar yaşandı. S&P 500 vadeli endeksi yüzde 4,1 düşerken, Nasdaq 100 yüzde 4,6, Russell 2000 yüzde 4 ve Dow Jones yüzde 3,64 geriledi. ABD borsalarının TSİ 16.30’da açılması bekleniyor.