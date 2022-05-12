Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar nisanda satış yaptı

12 Mayıs 2022 Perşembe, 00:00

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Foreks'te yer alan habere göre, yabancılar 22 milyar 752 milyon 590 bin 137 dolar tutarında alım yaparken, 22 milyar 999 milyon 176 bin 568 dolar tutarında satım gerçekleştirdi.

Böylece yabancıların net satım işlemleri 246 milyon 586 bin 431 dolar oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi 45 milyar 751 milyon 766 bin 705 dolara ulaştı.