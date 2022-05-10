Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 artışla 2.488,37 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,66 puan değer kazandı.
Dün 2.465,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 17,38 puan ve yüzde 0,70 değer kazanarak 2.483,08 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.478,49, en yüksek ise 2.494,64 puan ile rekor seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,73, mali endeks yüzde 1,05, sanayi endeksi yüzde 0,70 ve teknoloji endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükseldi, 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN oldu.
ALTININ ONSU 1.857,8 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,34, bileşik getirisi yüzde 24,71 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0540, sterlin/dolar paritesi 1,2330 ve dolar/yen paritesi 130,2 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 15,2400 liradan, Euro16,0920 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.857,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 azalışla 103,5 dolardan işlem görüyor.
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