Borsacılara göre Şimşek’in yaptığı açıklama manipülasyon

Yayınlanma: 03.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.07.2024 - 04:00

Borsa çevrelerine göre Şimşek’in gün içerisinde işlemler sürerken bu açıklamayı yapması endeksi olumsuz etkiledi ve Borsa İstanbul’da 11 bine kadar yükselen BİST100 endeksi 10 bin 300’lere çekilerek bireysel yatırımcıya kaybettirdi.

Piyasa çevreleri firma kârlılıkları, Suriye sınırındaki ve Anadolu’daki göçmen gerginliği, finansman maliyetleri, yüksek mevduat faizleri gibi nedenlerle zaten hassas olan piyasada bu tür bir açıklanmayı “manipülasyon” olarak yorumladı. Borsa Uzmanları Derneği Başkanı Ali Aydemir, iktidarı uyararak “Piyasaların gelişmesi isteniyorsa bu konuya dikkat edilmeli” dedi.

Bireysel yatırımcının yaşadığı mağduriyete değinen Aydemir, “Seans açıkken vergi geleceğini söylemek manipülasyondur. Bakan Mehmet Şimşek, piyasayı iyi bilen bir isim. Ahmet Necdet Sezer’in Cumhurbaşkanlığı döneminde de böyle gün içinde haber geliyordu bunun üzerine görüştük. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasayı ve sistemi etkileyecek kararların seans sonunda yapılması gerektiğiyle ilgili bir karar çıkardı. Türkiye’de 8 milyon civarı bireysel yatırımcı var. Bunların yüzde 50’sinin parası 40-50 bin TL arasında. Bu para piyasasından vergi alınması aracı kurumları bile batırabilir” diye konuştu.

