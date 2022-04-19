Borsada banka ve sanayi rasyosu düşüşte

19 Nisan 2022 Salı, 14:55

Borsa İstanbul’da son yükselişin arkasında bankacılık hisseleri yer aldı.

Bununla birlikte bankacılık ve sanayi endeksi rasyosu 0,50’ye yükseldi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, geçen yılın bu döneminde oran 0,41 ile tarihinin en düşük seviyesini görmüştü.

Banka/sanayi rasyosunun 5 yıllık ortalaması 0,96, 2013 yılından bu yana ise 1,36 seviyesinde. Başka deyişle son yükselişe rağmen endeks hâlâ tarihi ortalamalardan oldukça uzakta.

BANKACILIK ENDEKSİNDE, AYLIK GETİRİ YÜZDE 25’İ AŞTI

Borsa İstanbul’da kapanış rekorları ardı ardına gelirken, bankacılık hisselerindeki yükseliş en önemli destekçi oldu. Yılbaşından bu yana TL bazlı yüzde 36 getiri ile BIST 100 endeksine yetişen Bankacılık endeksinde, aylık getiri yüzde 25’i aştı. Böylece aylık getiride diğer sektörlerin oldukça üzerinde getiri sağlayan bankacılık endeksi, BIST100 endeksinin aylık getirisi olan yüzde 13’ün iki katı daha yüksek getiri sağladı.

Küresel emsallerine kıyasla da bankacılık endeksi daha iyi performans sergiliyor. Yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 24 getiri sağlayan endeks, MSCI Gelişen Ülke Bankacılık Endeksi'nin yüzde 5 getirisinin oldukça üzerinde performans sergiledi. Diğer taraftan yılbaşından bu yana ABD Bankacılık Endeksi KBW yüzde 11, MSCI Dünya Bankacılık Endeksi yüzde 8, MSCI Avrupa Bankacılık endeksi ise yüzde 12 götürü ile pozisyonlandı.

Banka/sanayi rasyosunda ayrışmanın en önemli göstergelerinden biri özkaynak kârlılığındaki ayrışma oldu. 2013 yılından bu yana düzenli bir şekilde sanayi endeksinin özkaynak kârlılığında artış gözlemlenirken, bankacılık tarafında benzer parlak tablo çizilmedi. Son 5 yılda bankacılık sektörünün ortalama özkaynak karlılığı yüzde 14 seviyelerinde gerçekleşirken, bu dönemde sanayinin özkaynak kârlılığı yüzde 21’lerin üzerinde konumlandı.

Fakat 2022 yılında bankalar nezdinde; TÜFE'ye endeksli menkul kıymet gelirleri, ücret ve kredi büyümesi ile kârlılığın artması bekleniyor. Öyle ki 2022 yılının ilk iki ayında sektörün kârlılığı 40 milyar TL’ye yakınsarken, özkaynak kârlılığı yüzde 30’un üzerine çıktı.

Kurumlar ilk çeyrek özkaynak kârlılığının yüzde 35’i aşmasını bekliyor.

Her ne kadar bankaların özkaynak ve kâr rakamlarında ciddi oranda artış yaşansa da enflasyon karşısında para kazandıkları soru işareti olarak kafalarda yer etmesi normal. Mevcut para politikası karşısında reel faiz yüzde -50 civarında konumlanıyor.

Son olarak sektörün çarpanlar ile değerlendirmesini yaparsak; Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi 2,7 Fiyat/Kazanç ile işlem görürken, MSCI Gelişen Ülke Bankacılık endeksi Fiyat/Kazanç oranına göre bugün yüzde 70 iskonto ile işlem görüyor. Ayrı tabloya 5 yıllık ortalamalara göre bakarsak iskontonun boyutu yüzde 47’ye tekabül ediyor. Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi'nin 5 yıllık ortalama Fiyat/Kazanç rasyosu 4,5 seviyesinde.