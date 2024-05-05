Borsada haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta en çok yükselen hisse yüzde 14,18 ile Sasa Polyester oldu. Doğuş Otomotiv ise yüzde 6,04 değer kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 10:16
Borsada haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri
Abone Ol google-news

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,64 değer kazanarak 10.276,88 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.942,14, en yüksek 10.286,57 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,69 değer kazancıyla 11.412,06 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 3,14 artışla 9.417,54 puan, Sanayi Endeksi 3,65 kazançla 15.046,84 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,67 değer kazancıyla 14.599,94 puan oldu.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,18 ile Sasa Polyester oldu. Sasa Polyester’i, yüzde 14,03 ile Vestel Elektronik, yüzde 11,43 ile Kontrolmatik Teknoloji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,04 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 2,96 ile Reeder Teknoloji ve 2,63 ile Mia Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 590 milyar 103 milyon lirayla Koç Holding, 448 milyar 500 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 397 milyar 581 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu

Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu
Son dakika… Edanur Gezer soruşturmasında 4 kişiye gözaltı kararı!

Son dakika… Edanur Gezer soruşturmasında 4 kişiye gözaltı kararı!
Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin ilk açıklama

Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin ilk açıklama
Galatasaray Ekmas, TOFAŞ’ı uzatmalarda geçti!

Galatasaray Ekmas, TOFAŞ’ı uzatmalarda geçti!
Bankada parası olanlar dikkat! TL mevduat faizinde sınırlı gerileme

Bankada parası olanlar dikkat! TL mevduat faizinde sınırlı gerileme
Vahşi kuşları avladılar: Doğaseverler isyan etti!

Vahşi kuşları avladılar: Doğaseverler isyan etti!
ABD'de şaşırtan olay: Sadece 2.5 ayda 2 kez büyük ikramiyeyi kazandı!

ABD'de şaşırtan olay: Sadece 2.5 ayda 2 kez büyük ikramiyeyi kazandı!
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmesinin perde arkasını anlattı!

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmesinin perde arkasını anlattı!