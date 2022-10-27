Borsada yarın yarım gün işlem yapılacak
Borsa İstanbul'da yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın yarım gün işlem gerçekleştirilecek, bugün ve yarın gerçekleştirilecek işlemlerin takası 1 Kasım Salı olacak
Borsa İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın yarım gün işlem gerçekleştirilecek.
Borsa İstanbul 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yarın öğlene kadar açık olacak.
Yarın öğlen başlayacak tatil nedeniyle, pay piyasalarında çarşamba günü yapılan işlemlerin takası 31 Ekim Pazartesi, bugün ve yarın öğlene kadar yapılan işlemlerin takası ise 1 Kasım Salı gerçekleşecek.
KAPANIŞ SEANSI
Pay piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonra yapılıyor.
Yarın Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00-12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.
Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) yarın işlemler saat 09.20'de başlayacak ve seans, tüm sözleşmelerde 12.45'te sonlanacak.
Borçlanma Araçları Piyasası'nda yarın Repo Karşılığı Menkul Kıymet Bildirimi işlemleri 11.50'ye diğer tüm işlemler 11.30'a kadar yapılacak.
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