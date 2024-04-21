Borsada yatırımcı sayısı rekor düşüşte!
Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı, 19 Nisan ile sona eren haftada 713 bin 259 kişi azaldı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı geride kalan haftada hızlı bir düşüş yaşandı.
MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 19 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 713 bin 259 kişi azaldı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 455 bin 678 seviyesinden 7 milyon 742 bin 419'a indi.
Aynı hafta pay senedi değeri ise 13,28 trilyon TL'den 12,1 trilyon TL'ye geriledi.
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