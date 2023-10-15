BOTAŞ’tan doğalgaz borcu iddialarına yanıt

BOTAŞ, Türkiye'nin Rusya'ya olan doğalgaz borcunun 27,5 milyar dolar düzeyine çıktığı ve bu borcun yapılandırılması için müzakereler yürütüldüğü haberlerinin asılsız olduğunu bildirdi.

AA
Yayınlanma: 15.10.2023 - 09:31
BOTAŞ’tan doğalgaz borcu iddialarına yanıt
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Rusya'ya olan doğalgaz borcuna ilişkin açıklama yaptı.

BOTAŞ'ın X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kuruluşu ulusal ve uluslararası arenada yıpratmaya ve marka değerini düşürmeye yönelik haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

"MANİDAR VE MAKSATLIDIR"

Söz konusu iddialara ilişkin BOTAŞ'ın yasal haklarını saklı tuttuğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Türkiye'nin, Rusya'ya olan doğalgaz borcunun 27,5 milyar dolar düzeyine çıktığı ve bu borcun yapılandırılması için müzakereler yürütüldüğü yönündeki asılsız ve mesnetsiz iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Türkiye Yüzyılı'nda enerjide merkez ülke olma yolunda dev yatırımların, dünya gündemine oturan ihracat anlaşmalarının hayata geçirildiği bugünlerde, ülkemizin enerjide yüz akı ve amiral gemisi niteliğindeki BOTAŞ'ın, bu gibi asılsız iddialarla gündeme getirilmesi son derece manidar ve maksatlıdır."


BOTAŞ doğalgaz Rusya

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