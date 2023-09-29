Botaş'ın ardından ETİ Maden'den de üst düzey ayrılık
BOTAŞ'ın Genel Müdürü Burhan Özcan'ın görevinden ayrılmasının ardından yeni bir ayrılık da ETİ Maden İşletmeleri'nden geldi.
Enerjide art arda vedalar yaşanıyor.
BOTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevini yedi yıldan uzun süredir yürüten Burhan Özcan, önceki gün görevden ayrıldı. Şimdi ise ETİ Maden İşletmeleri Serkan Keleşer veda yazısı yayımladı.
2017'den bu yana Eti Maden'de görev yaptığı ifade eden Keleşer, kendi isteğiyle emeklilik kararı aldığını bildirdi.
Serkan Keleşer veda yazısında "Değerli Eti Maden ailesi, bu gurur verici tablonun mimarı sizlersiniz. Emeğiniz, gayretiniz, desteğiniz ve özverili çalışmalarınız için sonsuz teşekkürler..." ifadelerine yer verdi.
Keleşer'in veda yazısının tamamı şöyle:
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