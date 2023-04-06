Brand Finance açıkladı! En değerli otomobil markaları belli oldu... İşte o liste
Brand Finance tarafından dünyanın en değerli otomobil markalarının raporu açıklandı. 2023 yılını kapsayan raporda lider ilk defa elektrikli bir marka oldu.
Otomobil dünyası bu sene büyük bir değişime gitti. Birçok marka artık elektrikli otomobillere odaklanmaya başladı.
Geçen günlerde Mercedes tarafından tesisleri elektrikli araba üretimine uygun hale getirmek için milyon dolarlık yatırım yapılacağı açıklanmıştı. Hal böyle olunca da 2023 yılının en değerli otomobil markası elektrikli araç üreten Tesla oldu.
Brand Finance tarafından 2023 yılının en değerli otomobil şirketlerinin raporu yayınlandı. Listede birinci sırada 66.2 milyar dolar ile Tesla yer aldı. İkinci sırada ise Mercedes-Benz 58.8 milyar dolar ile kendine yer buldu.
Brand Finance'a göre 2023 yılının en değerli 10 otomobil markası ise şöyle:
1- Tesla - 66.2 milyar dolar
2- Mercedes Benz - 58.8 milyar dolar
3- Toyota - 52.5 milyar dolar
4- BMW - 40.4 milyar dolar
5- Porsche - 36.8 milyar dolar
6- Volkswagen - 34 milyar dolar
7- Honda - 24.2 milyar dolar
8- Ford - 22.3 milyar dolar
9- Hyundai - 15.9 milyar dolar
10- Audi - 13.9 milyar dolar
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