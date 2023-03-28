Yerli otomobil Amperino'da seri üretim tarihi açıklandı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 15:49

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 15:52

Bursa’nın İnegöl ilçesinde altı sanayicinin bir araya gelerek oluşturduğu elektrikli otomobil projesi Amperino’nun yeni tasarımı ortaya çıktı. 3 kişilik ilk elektrikli mikro otomobil olarak adlandırılan tasarım, şirketin yönetim kurulu başkanı Yakup Canseven tarafından paylaşıldı.

Amperino’nun 150 kilometre yol gidebilidiğini belirten Yakup Canseven seri üretimine 2025 yılında başlanacak otomobili A2 ehliyeti ile 16 yaşındaki gençlerin kullanabileceğini söyledi.

AMPERiNO’YA DESTEK

Amperino heyeti Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret edip projenin son aşamasını aktardılar. Bakan Varank da Amperino’ya destek vereceklerini bildirdi.

Gemlik’te üretilen yerli ve milli otomobil Togg’un ardından, İnegöl’de yürütülen elektrikli otomobil projesi Amperino ayrı bir heyecan yarattı.

2023 sonunda aracın ilk prototipi çıkarılıp, tip testi alındıktan sonra 3 kişilik aracın seri üretimine 2025’te başlanacak. Şehir içi kullanıma uygun olacak Amperino’nun Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven, projenin nasıl ortaya çıktığını, gelişimini ve hedeflerini anlattı.

Pandemi döneminde araştırmalara başladıklarını ve nihayetinde 2019 yılında şehir içi elektrikli otomobil üretme kararı alıp bunu kamuoyuna duyurduklarını belirten Yakup Canseven şöyle konuştu:

"Bunu yaptığımızda inanın bir mühendisimiz bile yoktu. Tek teknik kişi matematik mühendisi olarak bendim.

Erhun bünyesinde mühendislerimiz var ama elektrikli araç ve otomotiv alanında uzman bir teknik ekibimiz yoktu.

Projeyi, Saloni ve Erhun’un üretim ve ticari başarısından dolayı bizlere güvenlerinin tam olduğunu bildiğimiz bu arkadaşlarımıza anlattık.

Bu güvenle arkadaşlarımız bize inandılar ve projeye ortak oldular.

Bir mühendislik ekibi kurmaya başladık. Kıbrıs’ta daha önce de elektrikli otomobil sektöründe faaliyette bulunan yerli bir firmada tasarım, şase ve batarya ile yazılım konularında lider üç mühendise teklif götürdük.

Arkadaşlarımız ikna olup projeye inandılar. Böylece ilk çekirdek kadroyu kurmuş olduk.

Kıbrıs’ta onların ürettikleri araçlar 50’şer bin kilometreleri geçti.

Bu üç lider mühendisimiz, sonra aynı zamanda projenin hissedarı da oldular.

'ARACIN BÜTÜN TEKNOLOJİLERİ BİZE AİT'

Şu an 35 arkadaşımız var. Şu an kendi teknolojimizi kendimiz geliştiriyoruz. Aracın bütün teknolojileri, A’dan Z’ye bize ait.

Aspilsan, 2023 yılı Haziranı'nda bizim kullanacağımız pili de üretecek. O da olursa tamamen batarya da yerli olacak. Türkiye’de ilk defa bataryada soğutma teknolojisi kullanılacak.

Gerçek Zamanlı İletişim Sistemi (GİS) Türkiye’de ilk defa Amperino mühendisleri tarafından geliştirildi ve aracımızda kullanılacak. L6-L7 sınıfındaki elektrikli araçlarda kullanılacak hub motor Türkiye’de ilk defa üretildi.

Biz teknolojilerini geliştirdik ve İstanbul’da savunma sanayisine hizmet veren, motor üreten Femsan firmasıyla paylaşıp motoru geliştirdik. Motorun ar-ge’si ve üretimi tamamlandı, şu an ikinci versiyon şasemizde o motoru denemiş olacağız."

3 KİŞİ YOLCULUK EDEBİLİYOR

L7 sınıfı olarak bilinen elektrikli araçların en üst sınıfı ve şu an hâlihazırda kullanılan M sınıfı binek araçların bir alt sınıfı olan Amperino’nun A2 ehliyeti ile 16 yaşında gençlerin de kullanabileceği bir segment olduğunu anlatan Canseven sözlerini şöyle noktaladı:

"90 km maksimum hıza ve 150 km menzile sahip olacak olan aracımız, otoyola çıkabiliyor. Trim tasarımı sektörde 23 yıl tecrübesi olan Sedat Öztürk tarafından yapıldı. Yazılımı ise tamamen Amperino firmasının Bilişim Vadisi ve İnegöl ofisinde geliştirilmekte. Üç kişilik araç konsepti rakiplerine kıyasla daha geniş bir kitleye hitap etmekte. Biz şu an iki kişilik bir aracın içine, yani o hacmin içine ince mühendislik hesaplarıyla üçüncü kişiyi sığdırıp, bir kişilik yer daha kazandırdık. Biz şehirlerarası bir araç yapmıyoruz, Amperino’yu şehir içi ulaşım için yapıyoruz.

KARBON AYAK İZİ

Artık işletmeler şunlara bakacaklar; ne kadar elektrik kullanıyorsunuz, bunun ne kadarını yenilenebilir enerjiden elde ediyorsunuz? Yoksa ihracat yapamayacaklar veya ürettiklerini çok zor satacaklar. Şahsi karbon ayak izi dahi takip edilebilecek, böyle günler uzak çok değil. Eğer bu önlemleri almazsak 20-30 yıl sonra dünya yaşanmaz hale gelecek maalesef. Biz Amperino ile buna da katkı sunmak istiyoruz.

Aslında projenin bir amacı da bu. Aracın gövdesini keten esaslı bio-fiber malzemelerden üretmeyi planlıyoruz. Bu sayede araç ekonomik ömrünü doldurduğunda birçok parçası doğaya yeniden kazandırılabilecek. Zaten böyle bir aracı elektrikli yapmanız çok kıymetli."