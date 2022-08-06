Brent petrol çakıldı! Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi
Akaryakıt fiyatlarında yapılan indirim ve zam haberleri sonrasında araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Bugünden geçerli olmak üzere motorine ve benzine indirim geldi. İşte güncel İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları...
Son iki haftadır dalgalı seyir izleyen petrol fiyatlarında düşüş başladı. Brent petroldeki düşüşle akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim haberleri gelmeye başladı.
PETROLDE 6 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Petrol fiyatları küresel resesyon korkusu ve arz endişeleri ile düşüşünü sürdürüyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günkü toplantısında eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması da piyasanın sahip olduğu sınırlı kapasiteye işaret ederek arz endişelerini kuvvetlendirdi.
Grup, petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı aldı. Bu rakam, haziranda günlük 432 bin varil, temmuz ve ağustosta ise 648 bin varil olarak belirlenmişti.
Uzmanlar, arz endişelerinin, Avrupa Birliği'nin Rus ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla ithalatını yasaklayan yaptırımlarının yürürlüğe gireceği kış aylarıyla daha da artacağını öngörüyor.
Brent petrolde teknik olarak 94,72 ile 94,89 dolar aralığının direnç, 94,36 ile 94,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi geldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Motorin litre fiyatı 23.39 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.03 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litre fiyatı 23.52 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.18 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litre fiyatı 23.53 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.16 liradan satılıyor.
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