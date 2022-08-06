Brent petrol çakıldı! Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:18

Son iki haftadır dalgalı seyir izleyen petrol fiyatlarında düşüş başladı. Brent petroldeki düşüşle akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim haberleri gelmeye başladı.

PETROLDE 6 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Petrol fiyatları küresel resesyon korkusu ve arz endişeleri ile düşüşünü sürdürüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günkü toplantısında eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması da piyasanın sahip olduğu sınırlı kapasiteye işaret ederek arz endişelerini kuvvetlendirdi.

Grup, petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı aldı. Bu rakam, haziranda günlük 432 bin varil, temmuz ve ağustosta ise 648 bin varil olarak belirlenmişti.

Uzmanlar, arz endişelerinin, Avrupa Birliği'nin Rus ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla ithalatını yasaklayan yaptırımlarının yürürlüğe gireceği kış aylarıyla daha da artacağını öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,72 ile 94,89 dolar aralığının direnç, 94,36 ile 94,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litre fiyatı 23.39 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.03 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litre fiyatı 23.52 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.18 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litre fiyatı 23.53 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.16 liradan satılıyor.