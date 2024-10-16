Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? Fiyatlardaki düşüş devam ediyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,20 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? Fiyatlardaki düşüş devam ediyor
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AA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 10:09

Dün 75,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu seviyede tutunamadı ve yüzde 1,4 değer kaybıyla günü 74,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 74,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 70,23 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bu yıl küresel petrol arzının önceki yıla göre artacağına yönelik öngörüleri, piyasa oyuncularının arz yönlü endişelerini yatıştırarak petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekliyor.

PETROL ARZININ ARTIŞI BEKLENİYOR

Ajansın eylül ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, bu yıl küresel petrol arzının geçen yıla göre günlük 660 bin varil artarak 102 milyon 900 bin varile ulaşması bekleniyor.

Bu dönemde, mevcut gönüllü arz kesintilerinin devam etmesi durumunda OPEC+ grubu üretiminin günlük 820 bin varil azalması beklenirken, OPEC+ grubu dışı üretimde ise günlük 1 milyon 500 bin varil artış öngörülüyor.

IEA, 2025'te küresel petrol arzının ise bu yıla kıyasla günlük 2 milyon varil artarak yaklaşık 105 milyon varile çıkacağını tahmin ediyor.

ARZ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ

Bunun yanı sıra küresel petrol talebinde geçen ayki raporda tahmin edilenden daha az artış beklendiğine yönelik veriler, piyasa oyuncularının arz endişelerinin hafiflemesine katkıda bulunuyor.

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 862 bin varil artışla 102 milyon 840 bin varil seviyesinde olması bekleniyor. Ajans, geçen ayki raporunda küresel petrol talebinde günlük 900 bin varil artış tahmin etmişti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) küresel petrol talebi öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 106 bin varil aşağı yönlü revize etmesi ve İsrail'in İran'ın enerji santrallerine saldırmayacağına ilişkin haber akışı da petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor

Brent petrolde teknik olarak 80,44 doların direnç, 70,05 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler: #brent petrol #arz #OPEC

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