Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? Küresel petrol piyasalarında neler oluyor? 29 Kasım 2024 brent petrol fiyatları...

Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:55

Güncelleme: 29.11.2024 - 10:55

Dün 72,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 artarak 72,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında, ateşkes çağrılarına rağmen Ortadoğu'da çatışmanın hız kesmemesi ve ABD dolarının diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesi etkili oluyor.

BASKI ÖNGÖRÜLERİ BOŞA ÇIKTI

Çarşamba günü İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girmişti. Uzmanlar, söz konusu ateşkes anlaşmasının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da durdurması konusunda baskı oluşturabileceğini öngörüyordu. Ancak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptığı son açıklamalar bu beklentiyi boşa çıkardı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'e konuşan Başbakan Netanyahu, Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini, sadece esir takası için saldırılara "ara verebileceklerini" söyledi. Lübnan'daki koşulların Gazze'dekinden farklı olduğunu öne süren Netanyahu, İsrail'in Hamas'ı "ortadan kaldırmaya" ancak Hizbullah'ın yeniden silahlanmasını engellemeye çalıştığını öne sürdü.

İsrail ve Lübnan'da Hizbullah'ın ateşkes ihlali durumunda savaşın daha büyük boyutlara ulaşabileceği endişesinin piyasalarda arz endişesini tekrar gündeme getirmesi, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Lübnan'da ateşkesin "kısa sürebileceğini" öne süren Netanyahu, İsrail ordusuna Hizbullah'ın ateşkesi bozması halinde "şiddetli" saldırılara hazırlanma talimatı verdiğini söyledi. Netanyahu, anlaşmanın ağır bir şekilde ihlal edilmesi halinde İsrail ordusuna şiddetli bir savaşa hazırlanma talimatı verildiğini kaydetti.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞTÜ FİYATLAR YÜKSELDİ

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,32 düşüşle 105,799 oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri Çin ve ABD arasında yeni bir ticaret savaşı olmayacağı beklentisi piyasaları olumlu etkiliyor. ABD'de yeni başkan seçilen Donald Trump'ın planladığı yüksek tarife adımlarına karşın Çin tarafının gerilimi tırmandırmak yerine müzakere yolunu tercih edebileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de hükümetin olası tarifelerin etkisini azaltmak için gelecek ay ekonomiyi destekleyici adımlarına devam edeceğine ilişkin haber akışı da risk iştahını destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,92 doların direnç, 70,48 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.