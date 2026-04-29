BTK'nin verdiği süre sona eriyor: Binlerce cep telefonu iletişime kapatılacak

Yurtdışından kaçak olarak getirilen cep telefonlarının kullanım süresi sona eriyor. Türkiye’de kayıt altına alınmadan kullanılabilen cihazlar için tanınan sürenin bitmesine 2 gün kaldı. Süresi dolan ve kayıt yaptırılmayan telefonlar iletişime kapatılacak.

120 GÜNLÜK KULLANIM SÜRESİ SONA ERİYOR

Türkiye’ye giriş yapan ve SIM kart üzerinden sinyal aldığı tespit edilen, ancak IMEI kaydı bulunmayan cihazlar için verilen 120 günlük süre dolmak üzere. Ocak başında başlayan bu süre 2 gün sonra sona erecek ve kayıt yaptırılmayan cihazlar kullanıma kapatılacak.

SMS TARİHİ BAZ ALINIYOR

Ocak 2026 itibarıyla kaçak telefon sahiplerine BTK tarafından gönderilen SMS tarihinin esas alınması gerekiyor. Örneğin 5 Ocak 2026 tarihinde uyarı mesajı alan bir cihaz, 5 Mayıs 2026 tarihine kadar kullanılabiliyor.

E-SİM İLE KULLANIM SÜRESİ UZAYABİLİYOR

Yeni nesil telefonlarda yer alan e-SIM özelliği sayesinde yurtdışı cihazlar, fiziki SIM ile 120 gün ve e-SIM ile 120 gün daha olmak üzere toplam 240 gün kullanılabiliyor. Bu sürenin sonunda cihazlar iletişime kapatılıyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Kaçak olarak getirilen cihazların kullanımına devam edilebilmesi için IMEI kaydının yapılması gerekiyor. 2026 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor.