‘Bu bayram emeklinin tadı kaçacak’

Yayınlanma: 13.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.03.2025 - 04:00

Ramazan Bayramı’nın olmazsa olmazı baklavanın kilosunun o yıllarda 90 liradan başladığına dikkat çeken Bakırlıoğlu, “2018 yılında verilen 1000 lira ikramiye ile 11 kilo baklava alınabiliyordu. 2018’den bu yana baklavanın fiyatı 10 kat, ikramiye ise ancak dört kat arttı. Bu yıl verilecek 4 bin lira ile dört kilo baklava ancak alınabiliyor. Emeklinin yedi kilo baklavasını torunları değil, AKP’nin yarattığı enflasyon canavarı yedi. Maalesef, bu bayramda da emeklinin ağzının tadı olmayacak” dedi.

FİYATLAR UÇTU

Bakırlıoğlu, 2018’de 1000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesinin, 2021’de 1100 TL, 2023’te 2 bin TL ve 2024’te 3 bin TL’ye yükseltildiğini ancak ikramiyenin alım gücünün yüksek enflasyon nedeniyle her geçen yıl eridiğine dikkat çekti.

Bakırlıoğlu, şöyle devam etti: “Sadece baklavada değil diğer şerbetli tatlılarda da fiyatlar çok yükseldi. Tulumbanın kilosu 50 liradan 325 liraya (6.5 kat), fıstıklı tel kadayıfın 90 liradan 825 liraya (9 kat), cevizli tel kadayıfın 65 liradan 600 (9 kat) liraya ve kalburabastının 45 liradan 350 liraya (7.5 kat) çıktı.”