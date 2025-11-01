Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 10.816,89 puanı ve en yüksek 10.994,41 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,27 üstünde 10.971,52 puandan haftayı tamamladı.

ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,96 azalışla 5 bin 431,4 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,95 düşüşle 36 bin 640 liraya indi.

Geçen hafta sonu 9 bin 280 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,96 azalarak 9 bin 98 liraya düştü.

Bu hafta ABD Doları yüzde 0,19 artarak 42,0490 liraya çıkarken, Euro yüzde 0,59 düşerek 48,5610 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,18, emeklilik fonları yüzde 1,04 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,7 ile "hisse senedi" fonları oldu.