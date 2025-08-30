Bu hafta en çok hangi yatırım araçları kazandırdı? Altın, dolar, Euro...

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,74 değer kaybederek 11.288,05 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.262,82 puanı ve en yüksek 11.605,30 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,01 düşüşle 14.973,86 puan, sanayi endeksi yüzde 0,35 azalışla 14.695,46 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,06 kayıpla 11.209,92 puan olurken, teknoloji endeksi yüzde 0,99 kazançla 25.194,33 puana yükseldi.

ALTIN, DOLAR VE EURO'DA YÜKSELİŞ

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,20 artışla 4 bin 537,48 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 3,17 yükselişle 30 bin 651 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,33 artışla 41,1510 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,74 yükselişle 48,0231 lira oldu.

Geçen hafta 55,1870 lira olan İngiliz Sterlini'nin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,44 kazançla 55,4280 liraya yükseldi.

İsviçre Frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,10 artışla 51,3760 liradan alıcı buldu.