Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,85, dolar/TL yüzde 0,55, Euro/TL yüzde 0,30 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,92 değer kaybetti.

AA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 10:37
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
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Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.738,66 ve en yüksek 7.942,82 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,85 değer kazanarak 7.771,34 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,92 azalışla 1.786 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,94 kayıpla 12.000 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 2.993 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.940 liraya indi.

DOLAR VE EURO DEĞERLENDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,55 değer kazancıyla 28,5660 liraya, Euro da yüzde 0,30 kazançla 30,5270 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,38 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,20 değer kazandı. 

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,42 ile 'Hisse Senedi' fonları oldu.


ABD Doları altın BIST Cumhuriyet altını çeyrek altın dolar En çok kazandıran

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