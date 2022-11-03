Bu Kasım Amazon’la herkes gülecek!

03 Kasım 2022 Perşembe, 00:00

Amazon.com.tr, kasım ayında müşterilerine seçili ürünlerde indirimler ve bedava ve hızlı kargo seçenekleri ile kusursuz bir deneyim sunuyor.

Kasım boyunca devam edecek indirim ve fırsatların yanı sıra Amazon Türkiye, ünlü komedyenlerin Zorlu PSM’deki seçili gösterilerine, aynı zamanda Prime üyeliğinin de ücreti olan 7,90 TL karşılığında katılma fırsatı sunarak müşterilerini gülümsetiyor.

1 – 7 Kasım tarihlerinde Prime üyelerine özel erken erişim ayrıcalığının da sunulacağı kasım ayı boyunca müşterilerine, aralarında Canon, Xiaomi, Gillette, Arzum, GoPro gibi birçok markanın bulunduğu binlerce üründe indirimleri, bedava ve hızlı kargo seçenekleri ile sunan Amazon.com.tr, aynı zamanda Zorlu PSM’de kasım ayı boyunca gerçekleşecek üç komedi gösterisinin biletlerini de çok uygun bir fiyata izleme fırsatı sunarak müşterilerini gülümsetiyor.

Gülümseten Kasım Kampanyası süresince belirli tarihler arasında Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından, satıcısı Amazon Türkiye olan ürünlerde 500 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, ünlü komedyenlerin Zorlu PSM’de gerçekleşecek seçili stand-up gösterileri için kontenjanlarla sınırlı biletleri, Prime üyeliğinin de aylık ücreti olan, sadece 7,90 TL karşılığında satın alabilecek. ”Gülümseten Kasım Akşamları” adı altında Zorlu PSM’de, sevilen komedyenler Baturay ve Kaan Sekban ile 70’i aşkın stand-up sanatçısını bünyesinde barındıran TuzBiber’in sürpriz 6’lı konseptiyle sahne alacağı gösterilerde geçerli olacak kampanyanın biletlerine erişmek için kampanya sayfasında belirtilen tarihler arasında 500 TL ve üzeri alışveriş yapan Amazon.com.tr müşterileri, kayıtlı e-mail adreslerine gelen kodlar ile PASSO üzerinden biletlere sadece 7,90 TL’ye sahip olma şansını yakalayacaklar.

Etkinlik günleri:

• 5 Kasım Baturay Stand Up

• 13 Kasım Kaan Sekban Saçmalar

• 25 Kasım TuzBiber Stand Up

Kasım ayında gerçekleştirilecek kampanya ve etkinlikler ile ilgili bilgiler paylaşan Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Müşterilerimizi gülümsetmek için her zaman uygun fiyata, geniş bir ürün yelpazesinden ürünleri, en iyi teslimat deneyimiyle sunuyoruz. Müşterilerimizi memnun etmek için gösterdiğimiz bu devamlı çaba sayesinde hem müşteri sayımızda hem de müşteri memnuniyetimizde ciddi artışlar gördük. Bu yıl ise, Amazon Türkiye tarihindeki en uzun süreli kampanya olan Gülümseten Kasım’ı duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1 – 30 Kasım tarihleri arasında geçekleşecek kampanyamız kapsamında tüm Amazon.com.tr müşterileri, ara tatil hediyesi olarak çocuklarının istediği oyun bilgisayarı, evcil hayvanları ihtiyaçlarında veya yeni tarzlarını yansıtmak için bir süredir almayı planladıkları tıraş setleri gibi, geniş bir seçkiden seçili ürünlere muhteşem indirimlere erişim sağlamanın yanı sıra Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek seçili komedi gösterilerine sadece 7,90 TL karşılığında erişim sağlayabilecekler. Yani kasım ayı boyunca, müşterilerimizi gülümsetecek ve güldürecek içerikleri de diğer tüm ürün ve hizmetlerimizde olduğu gibi en ulaşılabilir fiyatlarla müşterilerimiz için erişilebilir hale getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Seçilen komedi etkinlikleri için, gerekli koşulları karşılayan tüm Amazon.com.tr müşterilerinin biletleri kişi başı sadece 7,90 TL’ye satın alabileceğini söyleyen Marriott, “7,90 TL aynı zamanda bir aylık Prime üyeliğinin de fiyatı. Prime üyeleri en iyi alışveriş deneyiminin yanı sıra Prime Video ile aralarında Amazon Originals içeriklerinin de bulunduğu geniş bir dizi ve film seçkisi, Prime Gaming ile ise ücretsiz oyunlar, oyun içi ayrıcalıklar ve Twitch.tv üzerinden favori yayıncılarına abone olma şansına da ayda 7,90 TL’ye ulaşabiliyor. Bu kampanya sayesinde, standart fiyatları çok daha yüksek olan bu etkinlik biletlerine sadece 7,90 TL’ye ulaşma fırsatını da müşterilerimize sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Gülümseten Kasım kampanyası boyunca, Zorlu PSM’de gerçekleşecek seçili komedi şovlarına davetiye satın alma fırsatının yanı sıra birbirinden eğlenceli stand-up sanatçılarının kısa gösterileri de online olarak Amazon sosyal medya hesapları üzerinden tüm Amazon müşterilerine ulaşacak. TuzBiber platformuyla birlikte hazırlanan online içerikler her cuma günü TuzBiber ve Amazon Instagram kanallarından yayınlanacak.

Amazon Gülümseten Kasım kampanyası dahilinde gerçekleştirilecek gösterilere katılım şartları ile ilgili detaylara bu linkten ulaşabilirsiniz