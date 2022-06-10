Bu mesajı aldıysanız hesaplarınızı kontrol edin

10 Haziran 2022 Cuma, 12:44

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tahsil edemediği ya da son vergi yapılandırmasında taksitlerini ödeyemeyen mükelleflerin peşine düştü. GİB’den telefonunuza “... VKN'li mükellefimiz tarafınıza e-Tebligat gönderilmiştir. E-tebligatlarınıza https://ivd.gib.gov.tr e-teblıgatlarım menüsünden ulaşabilirsiniz” mesajı gelenlerin hesaplarına bloke koyulmaya başlandı. 2021 yılı sonu itibariyle Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcu 5,5 milyar dolara ulaşmıştı. Yaklaşık 5 milyon genci zor durumda bırakan KYK borçları nedeniyle evlerinde de icralar başlamıştı. İcra gelen öğrenci sayısının 400 bini aştığını tahmin edilirken yeni takipler haziran ayı başıyla yapılmaya başladı.

HESABA BLOKE KOYULUYOR ÖDEME İMKANSIZ OLUYOR

E-haciz, bir diğer adı ile elektronik haciz, devlete ödenmemiş borçlar sebebiyle uygulanan bir haciz türü olarak uygulanıyor. Genelde elektronik haciz işlemi, vergi borçları sebebiyle maaşlar üzerinden yapılıyor. Ancak borcun ve ödemenin boyutu ve durumuna göre gayrimenkul veya araç gibi menkullere de haciz kararı alınabiliyor. Bu noktada borçluları en çok zora sokan kısım ise ödeme yapacakları hesaplara da bloke koyulduğu için ödeme yapılmasının da önüne geçiliyor.

E-HACİZ NASIL GÖRÜLÜR?

E-Devlet üzerinden yapılabilen E-haciz sorgulama işlemi için öncelikle E-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekir. PTT’den almış olduğunuz E-devlet şifreniz, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı seçeneklerinden biri ile E-devlet sistemine kolaylıkla giriş yapabilirsiniz.

HANGİ BORÇLAR İÇİN E-HACİZ UYGULANIR?

E-haciz üzerinden haciz borcunuzu öğrenebilmeniz için borcunuz devlet kurumlarına olmalıdır. Çünkü E-devlet üzerinden yapmış olduğunuz haciz sorgulamaları yalnızca maliye bakanlığını kapsar. Özel kurumlara, bankalara olan borçları içeren haciz işlemleri E-devlet üzerinden sorgulanamaz. Peki hangi borçlar için E-haciz uygulanabilir?

• Mahkeme cezaları

• Trafik cezaları

• HGS, OGS kaçak geçişlerden kesilen para cezaları

• Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcu

• İdari para cezaları

• Sigorta primleri

• Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu

• Yargılama giderleri

• Sosyal güvenlik destek primleri



