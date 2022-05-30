Bu yıl 7,4 milyon ton plastik atığın geri dönüştürülmesi bekleniyor

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 00:00

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği'nin (GEKADER) TÜİK istatistiklerinden yararlanarak hazırladığı rapora göre, geri dönüşüm sektörü, her geçen yıl faaliyetlerini ve gücünü artırıyor.

TÜİK tarafından iki yılda bir açıklanan verilere göre, 2020'de imalat sanayi iş yerleri, maden işletmeleri, termik santraller, OSB'ler, sağlık kuruluşları ve hanehalklarında 30,9 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 104,8 milyon ton atık oluştu.

Atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinde işlenen atık rakamı ise 127,4 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu atığın 78,3 milyon tonu bertaraf edilirken, 49,1 milyon tonu geri dönüştürüldü. Toplam işlenen atık miktarı 2018'e göre yüzde 22 arttı.

Düzenli depolama tesislerinin toplam kapasitesi 1,2 milyar metreküp olarak belirlenirken, 174 düzenli depolama tesisinde 31,9 milyon tonu tehlikeli olmak üzere 77,8 milyon ton atığın bertarafı sağlandı.

Atık geri kazanım lisansı olan beraber yakma tesislerinde 1,3 milyon ton atık yakılarak enerji geri kazanımı sağlandı. Kompost ve beraber yakma tesisleri hariç lisansı olan diğer atık geri kazanım tesislerinde ise toplam 47,6 milyon ton metal, plastik, kağıt, mineral gibi atık geri kazanıldı.

Geri dönüştürülen 49,1 milyon ton atığın 6,13 milyon tonunu plastikler oluşturdu. Bu rakamla birlikte plastik geri dönüşüm sektörü ülke ekonomisine 6 milyar dolarlık katkı sağladı.

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği Başkanı Fatih Eren, Türkiye'de gelişen imalat ve sanayi gücü ile nüfustaki yükselişin, geri dönüşüm sektörünün iş yükünü artırdığını, bu sektördeki işletmelerin atıkları dönüştürerek döngüsel ekonomi yöntemiyle katma değer sağladığını söyledi.

"ÜRETİMDEN VE HANE HALKINDAN GELEN ATIKLAR YÜZDE 90'I BULUYOR"

GEKADER Başkanı Eren, son dönemde oran artsa da sektörün her yıl ortalama yüzde 10 büyüdüğünü ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl ile ilgili resmi rakamlar, 2023'ün son döneminde ortaya çıkacak. Biz yüzde 10 olan ortalama büyümeyi ele aldığımızda 2022'de en az 7,4 milyon ton plastik atığın geri dönüştürüleceğini düşünüyoruz. Yaptığımız araştırmalar ve sahadan elde ettiğimiz veriler bize bunu gösteriyor. Plastik atıkların yarısına yakınını üretim esnasında, yüzde 40-42'lik kısmını ise hanehalkı tüketiminde ortaya çıkan atıklar oluşturuyor. Yüzde 10'luk kısmı ise ithalattan geliyor. Bu geri dönüşümün ekonomimize sağladığı katma değer 7 milyar doları aşacak."

"OKULLARDA GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ VERİLMELİ"

Fatih Eren, Türkiye'de evlerde ayrıştırmanın öneminin henüz yeterince kavranamadığını belirterek, ülkede günlük kişi başı 1,5 kilogram atık üretildiğini, plastik, cam, kağıt ve ambalaj gibi atıkların ayrıştırılmadan çöpe atıldığını bildirdi.

"Milli servet olarak baktığımız geri dönüşümün ham maddeleri çöpte diğer evsel atıklarla temas ederek kontamine oluyor" diyen Eren,"Ne yazık ki bunların tekrar ülke ekonomisine kazandırılması imkansız hale geliyor. Yarının büyükleri ve bugünün çocuklarına okullarda eğitim verilmesiyle bilinç seviyesini yükselterek evlerde ayrıştırmayı yaygınlaştırabiliriz. Toplumsal bilinç seviyesinin artırılmasıyla cirosu 1 milyar doları bulan ve 350 bin kişiyi istihdam eden sektör bu rakamları 2'ye katlayabilir" ifadelerini kullandı.