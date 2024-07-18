Bu yıl evlerde aşure pişirmenin ortalama maliyeti 700 liraya kadar yükseldi

Yayınlanma: 18.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.07.2024 - 04:00

Muharrem ayıyla birlikte aşure tencereleri evlerde de kaynamaya başladı. Ancak enflasyonist ortamda gıda ürünlerine gelen zamlar sonrası, aşure yapmak da toplumun geniş kesimleri için lüks haline geldi. Özellikle kuruyemiş fiyatları dikkat çekiyor. Aşure için gerekli temel ve süsleme malzemelerinin (buğday, nohut, fasulye, kuru kayısı, kuru üzüm, fındık vb.) fiyatları son bir yılda yüzde 4-143 zamlandı.

KURU ÜZÜM LİDER

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜKSİAD) verilerine göre örneğin geçen yıl ortalama kilogram fiyatı 80 lira olan kuru üzüm yüzde 143 zamlanarak 195 liraya ulaştı. Yine geçen yıl ortalama kilogram fiyatı 250 lira olan fındık yüzde 102 zamlanarak 505 liraya ulaştı. Buğdayın ortalama kilogram fiyatı ise yüzde 5 artışla 31.5 liraya yükseldi. Alım gücü hızla düşen yurttaş ise çareyi, aşure için gerekli malzemelerden bazılarını tencereye daha az koyarak ya da hiç koymayarak buldu.

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan TÜKSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yunus Emre Kaşıkcı, şu bilgileri verdi: “Geçen yıl fiyatların girdi maliyetleri nedeniyle ani yükselme göstermesi, tüketicinin alım gücüne bağlı olarak tüketimin düşmesine neden oldu. Bu yüzden bu yıl aşureye konan birkaç ürün dışında fiyatlar stabil kaldı. Bugün bir tencere aşurenin maliyeti büyükşehirlerde 650 TL ile 700 TL arasında, büyükşehirler dışındaki yerlerde ise 550 TL ile 650 TL arasında hesaplanıyor.” Geçen yıl büyükşehirlerdeki maliyet 550-580 liraydı.