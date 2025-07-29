Bu yıl toplu sözleşme görüşlerine ilk kez katılan Birleşik Kamu-İş’in talepleri net: Önce yüzde 72 zam!

Milyonlarca memur ile memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal hakları ağustos ayında belli olacak. Hükümet ile görüşmelere en fazla üyeli 3 konfederasyon katılıyor. Birleşik Kamu-İş, en fazla üyeli 3. konfederasyon olarak bu yılki görüşmelerde ilk kez yer alacak. Birleşik Kamu-İş, öncelikle maaşlara 31 Aralık 2025’ten geçerli olmak üzere yüzde 72 oranında zam talep etti.

Toplu sözleşme görüşmelerinde masada yer alacak olan Memur- Sen, Türkiye Kamu-Sen ile Birleşik Kamu-İş taleplerini ayrı ayrı açıkladılar. Bu yılki görüşmelerde ilk kez yer alacak olan Birleşik Kamu-İş’in talepleri şöyle:

Kamu emekçilerinin, AKP döneminde refah artışından hakkına düşen payı alamamış olması ve TÜİK’in enflasyon hesabı nedeniyle, maaşların 31 Aralık 2025’teki seviyesine yüzde 72 oranında zam yapılsın. Bu zamdan sonra; 01.01.2026 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 25, 01.07.2026 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 25, 01.01.2027 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 25, 01.07.2027 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında artış gerçekleştirilsin.

Enflasyon farkı kayıpları aylık olarak ödensin. Gelir vergisi yüzde 15’e sabitlensin. Kıdem aylığı hesabında gösterge rakamı 20’den 100’e çıkarılsın. 25 yıl şartı kaldırılsın.

Yan ödemeler emekliliğe yansıtılsın. 1 Ekim 2008’den sonra işe başlayanların aylık bağlama oranı yüzde 3.2 olsun.

1 Ocak 2016’dan sonra göreve başlayanlara 1 derece verilsin. Birinci dereceye gelen bütün emekçilere 3600 ek gösterge verilmeli, diğer ek göstergeler de buna göre arttırılmalıdır.

Sicil affı uygulaması yapılmalıdır. 2 bin 205 TL toplu sözleşme ikramiyesi ödenmelidir.

3 büyük şehir için aylık 29 bin TL, diğer şehirler için aylık 23 bin TL kira yardımı yapılsın.

Çalışmayan eş için aylık 11 bin 400 TL, çocuk için (evlatlık ve koruyucu aile çocuğu dahil) yaş ayrımı olmaksızın aylık 3 bin 800 TL aile yardımı verilsin.

25 BİN TL KREŞ DESTEĞİ

0-6 yaş çocuklar için ücretsiz kreş hizmeti sağlansın. Bu hizmete erişemeyen emekçilere her ay 25 bin TL kreş desteği verilsin.

Aylık 7 bin 750 TL yiyecek yardımı yapılsın. İstisnasız ve ücretsiz servis hizmeti sağlansın. Bu hizmetin sağlanmadığı yerlerde her bir emekçiye toplu ulaşım kartı veya ücreti verilsin.

Haftalık çalışma süresi 35 saate indirilsin. İşe alım ve yükselme süreçlerinde mülakat kaldırılsın, liyakat esas olsun.

GREV YASAĞI KALDIRILSIN

Sendika kurma ve üye olma hakkı bütün emekçileri kapsamalı, hakem heyeti iktidardan bağımsız oluşturulmalı, grev yasağı kaldırılmalıdır.