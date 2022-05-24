Bugün Türkiye’de sigortacılık sektörü penetrasyon oranı sadece yüzde 2.2

24 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Sigorta pazarını büyütmek ve güçlendirmek, toplumda sigortalılık algısını yaymak için yürütülen çalışmalar çoğalıyor. İklim değişikliği, Covid-19 salgını, ekonomik kriz, dijitalleşme, artan rekabet gibi etkiler de süreci hızlandırıyor. İşte son dönem öne çıkanlar:

- Aksigorta: Geçen yıl uygulamaya konulan “Bambaşka Sigortacılık Akademisi” eğitim projesinin ikinci dönemi başladı. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, Bilgi Üniversitesi işbirliği ile başlatılan ve altı ay süren eğitimlerin sektör paydaşlarının geleceğine ve gelişimine katkı sunduğunu hatırlattı. Gülen, “Geçen yıl 9 bine yakın katılımcıya 20’ye yakın eğitim verdik. Gösterilen bu yoğun ilgi bizleri oldukça mutlu etti” dedi.

- DASK: Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, Millî Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yürütülen “Dersimiz Deprem Yaşasın Önlem” projesine 27 Mayıs’a kadar sürecek “Sigorta Haftası”nda da devam edeceklerini, 70 bin ilkokul öğrencisine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

- Quick Sigorta: Salgın sonrası ilk üniversite etkinliği Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sigortacılık Bölümü’nde “Geleceğin Sigorta Ürünleri: Siber ve Dijital Sigortalar” başlığıyla yapıldı. Her 39 saniyede bir hacker’lar tarafından siber saldırı yapıldığını hatırlatan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Dijitalleşmedeki deneyimleri, sektörümüzü ileri taşıyacak olan genç nesillere aktardık” dedi.

- Türkiye Sigorta: Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Güçlendirme Eğitimleri (ESİB) projesi kapsamında ekonominin belkemiği esnafla bir araya geldi. Türkiye Sigorta Pazarlama Müdürü Gökay Bilici, ücretsiz verilen bu eğitimlerin hasar anında yapılması gerekenleri doğru şekilde aktarmayı, olası risklerden önce tedbir almasına yönelik risk bilincini geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

- Monopoli Sigorta: “Sigorta Sektöründe Risk Yönetim Danışmanlığı” eğitimlerine, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle başladı. Monopoli Sigorta Üst Yöneticisi Erol Esentürk, “Bu sertifika programıyla sigorta öğrencilerine yeni çağın, değişen dünya düzeninin risk yönetim danışmanı nasıl olunur aktarılırken, acenteciliğe kalifiye profesyoneller kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

CİRO KAYBI VE ALACAK RİSKİ KORKUSU ARTTI

AllianzTrade’in düzenlediği “Küresel Ticaret Anketi, 2022”ye göre, ciro kaybına hazırlanan şirketlerin oranı Ukrayna’nın işgali öncesi yüzde 6 iken bugün yüzde 22’ye çıktı. Endişenin arttığı sektörlerin başında kimya, enerji, kamu hizmetleri ile makine var.

Yine anketin sonuçlarına göre özellikle Avrupalı ihracatçıların yüzde 40’ından fazlası, Ukrayna’nın işgalinden sonra ödeme vadelerinin artmasını bekliyor ve yarısından fazlası önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde ödeme alamama riskinde bir artış öngörüyor.

"AFET TAHVİLLERİNİN YAYGINLAŞMASI GEREKLİ"

Dünyada geçen yıl iklim krizi sebebiyle meydana gelen doğal afetlerin sebep olduğu hasarın 280 milyar dolar olduğunu hatırlatan IBS Üst Yöneticisi Murat Çiftçi, “Artık her yıl en sıcak yaz olmaya aday. Kuraklık, çölleşme, kum fırtınaları, orman yangınları ve sel gibi olaylar daha da artacak. Bu afetler nedeniyle de tarım sigortaları zorunluluk haline gelecek” dedi. Çiftçi ayrıca, doğal afetlerden dolayı her geçen yıl artan hasar primlerine yönelik afet tahvillerinin de yaygınlaşması gerektiğini belirtti.

ÇOCUKLU BES İLE DOĞAYA ÖZEL KATKI SAĞLAYACAKLAR

Anadolu Hayat Emeklilik’in, “Çocuğum için BES” ürünü ile BES’e dahil edilen çocuklar için, TEMA Vakfı’nın ortaokul ve lise öğrencilerinin ekolojik okuryazarlık becerilerini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü doğa eğitimi çalışmalarına katkı sağlayacağı açıklandı.

Çocuklara yönelik bu ürünle yaklaşık 11 ayda 100 bin katılımcıya ulaştıklarını anımsatan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen, yeni projenin çıkış noktasını şöyle anlattı: “Bu ürünümüze yoğun ilgi gösteren ebeveynlerle bire bir görüşmeler yaptık. Çocuklarıyla ilgili hayallerini ve beklentilerini konuştuk. Bu içgörülerden ilham alarak geleceğin yetişkinlerine sürdürülebilir bir dünya mirası bırakmak için harekete geçtik.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, dün 11. Sigorta Haftası’nda yaptığı konuşmada “Ülkemizin bir uluslararası katılım sigortacılığı merkezi olması noktasında emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

- MAPFRE’nin, 2024 yılına kadar grup bünyesindeki şirketler tarafından üretilen tüm atıkların yüzde 84’ünü geri dönüştürmeyi, 2030 yılına kadar ise yüzde 90’ını geri kazanmayı taahhüt ettiği açıklandı.

- Stellantis Türkiye’nin, “marka kasko” ürünüyle ilgili işbirliklerini genişletmeye devam ettiği açıklandı. Stellantis Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın, bu listeye Eureko Sigorta’nın eklendiğini belirtti.

- SEDDK’nin yeni bir tebliği ile zorunlu deprem sigortasında yer alan ve 1/1/2021-31/12/2022 dönemini kapsayan indirim kaldırıldı. Düzenleme tanzim tarihi 1 Haziran 2022 ve sonrası olan poliçelere uygulanacak.

- Türk Reasürans çalışanlarının, Ayşegül Dede ile birlikte çocuklar için “İşte Bizim Hikâyemiz!” adıyla hikâye kitabı yazdığı açıklandı. Çevre bilincini güçlendirmeyi amaçlayan kitaptaki çizimler Kıymet Ergöçen’e ait.