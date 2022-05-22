Hisarcıklıoğlu: Türk sigortacılık sektörü her türlü riskimizi koruyacak durumda

22 Mayıs 2022 Pazar, 12:48

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 23-29 Mayıs Sigorta Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye'nin, özel sektör merkezli büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde özel sektörün gelişimi, kurumsallaşması ve sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için mali varlıklarının ve ticari risklerin sigortalanması gerekmektedir. Türk sigortacılık sektörü, geldiği nokta itibarıyla her türlü riskimizi koruyacak, ihtiyaçlarımıza cevap verecek durumdadır. Sektör, Özel Riskler Yönetim Merkezi, Sigorta Tahkim Komisyonu, DASK, TARSİM, Bilgi, Gözetim ve Eğitim Merkezleri gibi diğer ülkeler tarafından da gıptayla bakılan, örnek alınan güçlü ve nitelikli kurumlara sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.

BES ÖVGÜSÜ: SERMAYEMİZ ARTIYOR

"Geleceği bugünden sigortalatarak, birikimlerin ve değerlerin riske atılmamasını" isteyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Büyük yatırımlar küçük birikimlerle yapılır. Tasarruflarımızı yatırıma dönüştüren Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yüzde 30 oranında önemli bir devlet katkısı sunulmakta. Bu sistem sayesinde sermaye birikimimiz artmakta, girişimciler, yatırımcılar ihtiyaç duydukları uzun vadeli finansmana daha kolay ve ekonomik yoldan ulaşabilmektedirler. BES'teki gelişim sayesinde büyümenin finansmanı kolaylaşacak böylece istihdam ve yatırımlar artacak. Bu sistemle vatandaşlarımızın tasarrufları büyürken, gelecekleri de güvence altına alınacaktır."