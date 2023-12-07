Burgan Bank Türk biriminin yüzde 52’sini sattı

Burgan Bank, Burgan Turkiye'nin Al Rawabi United'a satışını tamamladı.

Reuters
Yayınlanma: 07.12.2023 - 13:52
Burgan Bank Türk biriminin yüzde 52’sini sattı
Abone Ol google-news

Burgan Bank Türkiye'nin yüzde 99,41 hisse oranıyla ana sermayedarı olan Burgan Bank K.P.S.C., Banka sermayesinin yüzde 52'sine tekabül eden payının Al Rawabi United Holding K.S.C.C.'ye devrini tamamladı.

Yapılan açıklamada anlaşmanın tutarı 57,8 milyon Kuveyt dinarı (187 milyon dolar) olarak belirlendi.

Açıklamada, Burgan Bank'ın Burgan Bank Türkiye üzerinde kontrolünü devam ettireceği, ve mali sonuçları içinde konsolide etmeyi sürdüreceği belirtildi.

İşlemle birlikte bankanın CET1 rasyosu 170 baz puandan 180 baz puana çıkacak. Sermaye yeterlilik rasyosu 190 baz puandan 200 baz puana çıkacak


Burgan Bank

İlgili Haberler

Burgan Bank Türkiye'de pay satışı: Yüzde 52'lik hisse satılıyor

Burgan Bank Türkiye'de pay satışı: Yüzde 52'lik hisse satılıyor

En Çok Okunan Haberler