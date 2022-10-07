Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Memurlarımız artık sefertası ile yemek götürme dönemlerine geldi

07 Ekim 2022 Cuma, 17:55

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, memurlara ödenen yemek ücreti desteğinin bu yıl günlük 2 lira ile 10 lira arasında değiştiğini anımsattı.

Yazgan, “Şu andaki rakamları değerlendirdiğimizde, bu rakamların güncellenmesi şart hale geldi. Rakamlar çok komik düzeyde. Memurlarımız artık sefertası ile yemek götürme dönemlerine geldi” dedi.



Yazgan, şunları kaydetti:

“MEMURLARIMIZ ARTIK SEFERTASI İLE YEMEK GÖTÜRME DÖNEMLERİNE GELDİ”