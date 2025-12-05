Bürokratlara 30 bin TL’lik ek zam düzenlemesi iptal edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve kamuda yönetici-uzman pozisyonundaki personelin maaşına seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme kamuoyunda tepkiye neden olmasının ardından

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkileri dikkate alarak "konuya el attığını" öne sürdü.

Üst düzey bürokratlara ve yöneticilere 30 bin TL seyyanen zam yapılmasına yönelik önerinin tekliften çıkardığı iddia edilirken

Tayyar, X hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Önemli bir gelişmeyi aktarmak isterim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kamuoyundaki tepkileri dikkate alarak meseleye el attı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kamu personel rejimiyle ilgili kapsamlı bir kanun teklifi hazırlanması ve bu yıl içinde meclis gündemine getirilmesi konusu ağırlık kazandı.

Bu bağlamda, kariyer meslek statüsündeki uzman ve yöneticilere seyyanen zam teklifinin önümüzdeki Genel Kurul’da verilecek önergeyle geri çekilmesi düşünülüyor. Doğru bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim.

Zira, geçici değil, iş barışı, maaş adaleti ve verimliliği sağlayacak kalıcı ve kapsamlı bir reforma ihtiyaç var."

30 BİN KİŞİYİ KAPSAYACAKTI

Komisyona sunulan ve hızlı şekilde ilerleyen düzenleme, kamu kurumlarında görev yapan yönetici ve uzman pozisyonlarındaki personele brüt 30 bin TL ek ödeme yapılmasını içeriyordu. Düzenlemenin yaklaşık 30 bin çalışanı kapsayacağı ifade ediliyordu.