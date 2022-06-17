Bursa'da hasadı başladı: Kilosu 250 TL'yi bulması bekleniyor
Boğazköy Mahalle Muhtarı Kemal Kaya ile ıhlamur toplayıcılarının hasadına katılan Özkan, daldan çiçek topladı, yurttaşlarla hasadı değerlendirdi. Özkan, bu yıl ıhlamurun kilosunun 200 liradan açıldığını ve 250 lirayı bulmasının beklendiğini belirtti.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde ıhlamur ormanlarında ıhlamur hasadı başladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin kuzey kıyılarında olan ve dünyanın sayılı büyüklükteki doğal ıhlamur ormanındaki ilk ıhlamur hasadına katıldı.
Başkan Ali Özkan burada yaptığı açıklamada, “Bu yıl, ilk hasat için Boğazköy Mahallemizdeyiz. Vatandaşlarımız bu zor ve meşakkatli faaliyeti icra etmeye başladı. Hasadın hayırlı geçmesini temenni ediyorum. Kaliteli ıhlamurlarımız, yüksek ağaçlardan zahmetli bir faaliyet sonucu toplanıyor. Ondan sonra dallarından ayrılıyor, kesiliyor, kurutuluyor ve pazara arz ediliyor. Bildiğimiz gibi tıbbi ve aromatik bir bitki. Özellikle kış aylarında yoğun tüketiliyor. Hastalıklara şifa olmasının yanında, bağışıklık sistemine de katkısı var. Geçtiğimiz yıl 180-200 TL olan fiyatın, bu yıl 200-250 TL bandında olması bekleniyor. Yüksek ağaç dallarına çıkan vatandaşlarımız riskli bir işçilik yapıyorlar. İnşallah acı olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Tamamen doğal, katkısız ilaçsız ıhlamur ormanlarımız büyük nimet. Bütün hemşerilerimize, vatandaşlarımıza, bu şifalı bitkileri kullanmalarını tavsiye ediyorum. Zaten hekimlerimiz, sağlıkçılarımız da öneriyor. Vücut direnci, bağışıklık sistemi, grip, nezle gibi salgınlara karşı önemli bir işlev üstleniyor. Gerçekten mis gibi bir kokusu da var. Bu bölgede arıcılık faaliyeti de ıhlamurla endeksli aslında. Öyle ki ıhlamur hasadına bal toplayan bölgedeki arıcıların, bu ürünlerinin daha değerli ve talep gördüğünü biliyoruz” dedi.
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