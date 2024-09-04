Bursa'da okul servis fiyatlarına zam

Bursa’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı için okul servisi fiyatları belli oldu. Yüzde 46 zam yapılan tarifelerde en yakın hat bin 600 lira, en uzun hat ise 3 bin 50 lira olarak açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 16:24
Bursa'da okul servis fiyatlarına zam
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Bursa’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 46 aralığında zam yapıldı.

Gelen ara zamdan sonra, 0-1 kilometre arası olan güzergah bin 600, 0-3 kilometre olan güzergah bin 750 lira, 3-5 kilometre olan güzergah bin 950, 5-7 kilometre güzergah 2 bin 150 lira, en uzak mesafe olan 19-21 kilometre 3 bin 50 lira olarak açıklandı.

Ayrıca, rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda ise 500 lira olan rehber öğretmen fiyatı ise 800 lira olarak açıklandı.

Rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda ise öğrencilerin ayrıca 800 lira ek ücret ödeyeceği ifade edildi.


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