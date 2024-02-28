‘Bu söylem algı operasyonudur’

Yayınlanma: 28.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2024 - 04:00

İthalattaki artışın et fiyatlarını düşürme amacıyla savunulmasına da değinen Suiçmez, “Rekabet Kurumu et sektöründe yaptığı araştırmada ‘Firmalarda sorun yok, fiyatlardaki sorun hayvancılıktaki yapısal sorunlardan kaynaklanıyor’ demişti. Bu yapısal sorunların ithalatla çözülemeyeceğini söylememize rağmen ithalat artarak devam etti. Eğer bugün ithalatı bitirme sözlerinde ciddilerse bunu üretim aşamasındaki reel desteklerle göstermeleri gerek, yoksa sürekli aynı şeyi söylemek algı operasyonudur” diye konuştu.