Bütçe açığı büyüyor, çare yine özelleştirme

Orta Vadeli Program’da (OVP) bütçenin bu yıl 1.9 trilyon TL açık vermesi öngörülüyordu. Bu yılın 5 aylık döneminde bütçe açığı 650 milyar 302 milyon TL oldu. Bütçe yıllardır açık veriyor. Açık önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Bütçenin gelecek yıl ve 2027 yılında da 2.1 trilyon lira açık vermesi öngörülüyor.

İktidar ise çeşitli projelere kaynak yaratmak için yeni yeni özelleştirme kararları alıyor. Bu kez de Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın bina projelerine kaynak yaratmak için özelleştirme yapılacak.

37 TAŞINMAZ

Ankara ve İstanbul’da mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan 37 adet taşınmaz ile üzerindeki yapılar özelleştirme kapsam ve programına alındı. Bu taşınmazlar, “satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi” yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek.

2028 SONU

Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak. Özelleştirmelerden elde edilecek gelir, giderler düşüldükten sonra Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın yeni hizmet binası projelerinde kullanılmak üzere Hazine’ye aktarılacak.

Özelleştirilecek yerler Ankara Altındağ ve Çankaya ile İstanbul Beyoğlu’nda bulunuyor. Ankara’daki yerler Altındağ Yenituran ile Çankaya Cumhuriyet ve Fidanlık mahallerinde yer alıyor. Çankaya’daki özelleştirilecek yerler Ankara’nın en merkezi noktası Kızılay ve çevresinde bulunuyor. Altındağ’da özelleştirilecek yer de Ulus Hacı Bayram tarafında yer alıyor.

İstanbul’da özelleştirilecek yerler ise Beyoğlu Hacımimi, Müeyyetzade’de bulunuyor. Müeyyetzade’deki özelleştirilecek taşınmazlar çoğunlukla aynı adalar üzerinde yer alan farklı parsellerden oluşuyor.